Tragedia sul lavoro si ribalta il muletto | 34enne rimane schiacciato

Un incidente sul lavoro si è verificato a Orta Nova, in provincia di Foggia, causando la morte di un uomo di 34 anni. Durante le operazioni, il muletto si è ribaltato e lo ha investito. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma le ferite riportate sono risultate fatali. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente. Nessuna informazione è stata resa nota sulle circostanze specifiche dell’accaduto o sulle eventuali responsabilità.

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Tragedia sul lavoro ad Orta Nova, in provincia di Foggia dove un uomo di 34 anni è rimasto schiacciato da un muletto. Il dramma è accaduto nella serata di ieri in un'azienda che vende mezzi e attrezzature agricole lungo la strada provinciale 81 in agro di Orta Nova dove il 34enne, proprietario della ditta agricola, mentre era impegnato in alcune operazioni si è ribaltato con il mezzo ed è rimasto schiacciato. Non c'è stato nulla da fare: l'uomo è morto sul colpo. Immediato l'intervento dei sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che accertare il decesso. Sul luogo della tragedia anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area e bonificato la zona, e i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Tragedia sul lavoro, si ribalta il muletto: 34enne rimane schiacciato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Dramma sul lavoro a Bazzano: operaio muore schiacciato da mulettoL'Aquila - Incidente mortale nella zona industriale aquilana, inutili i soccorsi del 118 intervenuti insieme a vigili del fuoco e carabinieri per... Incidenti sul lavoro, operaio muore schiacciato da muletto in Alto AdigeUn incidente mortale sul lavoro si è verificato questa mattina nella zona produttiva di Vezzano, frazione di Silandro, in Alto Adige. Sicurezza sul lavoro, il Comune di Genova ricorda le vittime della tragedia Carmagnani x.com Tragedia a Villamassargia, un morto nel piazzale di un’aziendaTragedia sul lavoro questa mattina a Villamassargia, nella zona industriale all’ingresso del paese, in una traversa della strada provinciale 2. Un uomo ha perso la vita all’interno dell’azienda Granel ... unionesarda.it Villamassargia, tragedia sul lavoro alla Granella Carni: un uomo muore nella zona industrialeUna mattina di lavoro si è trasformata in tragedia a Villamassargia, nella zona industriale all’ingresso del paese. Un uomo ha perso la vita all’interno dell’azienda Granella Carni, in una traversa ... alphabetcity.it