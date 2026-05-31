Traffico Roma del 31-05-2026 ore 18 | 30
Oggi a Roma si è conclusa la 109a edizione del giro d’Italia, con una tappa finale nel pomeriggio. Il traffico nella capitale ha subito rallentamenti a causa della corsa ciclistica e delle relative operazioni di chiusura delle strade. La manifestazione ha coinvolto diverse zone della città, con l’organizzazione che ha predisposto deviazioni e limitazioni alla circolazione. La fine della gara è attesa nel primo pomeriggio, con la città che ha ospitato l’evento per tutta la giornata.
Luceverde Roma trovati tappa conclusiva oggi a Roma della 109a edizione del giro d'Italia grande attesa con un circuito scenografico che partendo da Ostia passerà per le vie del centro della Capitale tra i Fori Imperiali è il Colosseo a partire dalle 13 chiuse al traffico le carreggiate centrali della Cristoforo Colombo per l'intero percorso compresi idrati di lungomare e il corso dell'area di Ostia chiusa la statale 148 Pontina Trattori Cenci la Cristoforo Colombo chiusa Inoltre sul Raccordo Anulare le rampe in uscita della Pontina in direzione centro questo pomeriggio alle 18 manifestazione con corteo da piazza San Giovanni... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Nel traffico di Roma
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La capitale si blocca domenica 31 maggio per l'ultima tappa del Giro d'Italia 2026 con chiusure stradali e modifiche a 66 linee bus sicurauto.it/news/traffico-… #GirodItalia #Roma #Traffico #StradeChiuse #Viabilità x.com
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