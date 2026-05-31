Traffico Roma del 31-05-2026 ore 18 | 30

Notizia in breve

Oggi a Roma si è conclusa la 109a edizione del giro d’Italia, con una tappa finale nel pomeriggio. Il traffico nella capitale ha subito rallentamenti a causa della corsa ciclistica e delle relative operazioni di chiusura delle strade. La manifestazione ha coinvolto diverse zone della città, con l’organizzazione che ha predisposto deviazioni e limitazioni alla circolazione. La fine della gara è attesa nel primo pomeriggio, con la città che ha ospitato l’evento per tutta la giornata.