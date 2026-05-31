Traffico Roma del 31-05-2026 ore 07 | 30

Notizia in breve

Oggi a Roma si conclude la 109a edizione del Giro d’Italia, con l’arrivo della tappa finale. Il traffico nella zona di Prati è congestionato a causa delle operazioni di organizzazione e sicurezza. Le autorità hanno predisposto percorsi alternativi per i veicoli che transitano nell’area. Si consiglia di evitare le strade coinvolte e di consultare le indicazioni ufficiali per gli spostamenti. La manifestazione ha attirato numerosi spettatori lungo il percorso.