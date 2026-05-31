Traffico Roma del 31-05-2026 ore 07 | 30
Oggi a Roma si conclude la 109a edizione del Giro d’Italia, con l’arrivo della tappa finale. Il traffico nella zona di Prati è congestionato a causa delle operazioni di organizzazione e sicurezza. Le autorità hanno predisposto percorsi alternativi per i veicoli che transitano nell’area. Si consiglia di evitare le strade coinvolte e di consultare le indicazioni ufficiali per gli spostamenti. La manifestazione ha attirato numerosi spettatori lungo il percorso.
Luceverde Roma Prati si conclude oggi a Roma la 109a edizione del giro d'Italia grande attesa con un circuito scenografico che partendo da Ostia passerà per le vie del centro della Capitale tra i Fori Imperiali e il Colosseo dalle 8 di questa mattina prima dell'allestimento del percorso poi lo svolgimento della corsa saranno attive le chiusure lungo le strade interessate dal passaggio della carovana ciclistica a partire dalle 13 e chiusi al traffico le carreggiate centrale della Cristoforo Colombo per l'intero percorso compresi i draghi di lungomare e il percorso dell'aria di Ostia alla statale 148 Pontina Trattori... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Nel traffico di Roma
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La capitale si blocca domenica 31 maggio per l'ultima tappa del Giro d'Italia 2026 con chiusure stradali e modifiche a 66 linee bus sicurauto.it/news/traffico-… #GirodItalia #Roma #Traffico #StradeChiuse #Viabilità x.com
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