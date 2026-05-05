Nella serata del 5 maggio 2026 alle 18:30, si registra un traffico intenso sulla carreggiata interna del raccordo a Roma, con code che si estendono tra vari tratti. La situazione interessa diverse zone della rete stradale, creando rallentamenti e congestioni in alcune aree della città. La circolazione risulta rallentata in particolare nelle ore di punta, con disagi per gli automobilisti che si spostano lungo queste arterie.

Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo con code tra Bufalotta e la A24 roma-l'aquila-teramo più avanti per un incidente ci sono cose dalla via Aurelia a via del Casal del Marmo auto in fila per incidente anche lungo la carreggiata esterna tra l'uscita di Laurentina e la via Appia un incidente nel traffico poi in via Anagnina siamo all'altezza di Vicolo anagnino rallentamenti per incidente a Largo Boccea in prossimità di via Boccea stessa situazione in via Trionfale in prossimità del grande raccordo anulare in uscita da Roma rallentamenti risultato Urbano della Roma L'Aquila Teramo tra le uscite...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 05-05-2026 ore 18:30

Ecco com'era l'antica Roma nel 320 d.C.

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Temi più discussi: Regolamentazione temporanea del traffico e della sosta in occasione della Festa di Sant’Efisio; Primo Maggio a Roma: gli orari e le modifiche alla metro, bus e tram; Roma – Altro incidente fatale sul GRA: morta una donna, traffico in tilt; Tragedia sull’Autostrada del Sole tra Ferentino e Anagni: muore un 52enne, traffico in tilt per chilometri.

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