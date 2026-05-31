Traffico Roma del 31-05-2026 ore 16 | 30

Notizia in breve

Alle 16:30 di oggi, il traffico a Roma ha subito rallentamenti sulla via principale coinvolta nell'ultima tappa della 109a edizione del Giro d’Italia. La corsa si è conclusa nella capitale, con strade chiuse e affluenza di pubblico. Sono stati segnalati ingorghi nella zona centrale e lungo le vie di accesso principali. Nessun incidente, solo ripercussioni sulla viabilità per l’evento sportivo.