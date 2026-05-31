Traffico Roma del 31-05-2026 ore 16 | 30
Alle 16:30 di oggi, il traffico a Roma ha subito rallentamenti sulla via principale coinvolta nell'ultima tappa della 109a edizione del Giro d’Italia. La corsa si è conclusa nella capitale, con strade chiuse e affluenza di pubblico. Sono stati segnalati ingorghi nella zona centrale e lungo le vie di accesso principali. Nessun incidente, solo ripercussioni sulla viabilità per l’evento sportivo.
Luceverde Roma trovati tappa conclusiva oggi a Roma della 109a edizione del giro d'Italia grande attesa con un circuito scenografico che partendo da Ostia passerà per le vie del centro della Capitale tra i Fori Imperiali è il Colosseo a partire dalle 13 chiuse al traffico le carreggiate centrali della Cristoforo Colombo per l'intero percorso compresi idrati di lungomare e il corso dell'area di Ostia chiusa la statale 148 Pontina Trattori Cenci la Cristoforo Colombo chiusa Inoltre sul Raccordo Anulare le rampe in uscita della Pontina in direzione centro questo pomeriggio alle 18 manifestazione con corteo da piazza San Giovanni... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Tg Mobilità ore 6,30
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La capitale si blocca domenica 31 maggio per l'ultima tappa del Giro d'Italia 2026 con chiusure stradali e modifiche a 66 linee bus sicurauto.it/news/traffico-… #GirodItalia #Roma #Traffico #StradeChiuse #Viabilità x.com
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