Traffico Roma del 05-05-2026 ore 16 | 30

Il 5 maggio 2026 alle 16:30 si sono verificati problemi di traffico a Roma a causa di un guasto che ha coinvolto le infrastrutture di mobilità cittadina. La rete di informazione sulla viabilità ha segnalato rallentamenti e disagi in diverse zone della città, mentre i servizi di gestione del traffico hanno avviato interventi per limitare gli effetti della rottura. Le autorità stanno monitorando la situazione e aggiornano costantemente gli automobilisti.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità della rottura delle condutture di acqua chiusa via Tommaso zigliara tra via Cogoleto e via Pietro Maffi chiusa per una voragine via dei Colli Portuensi 3 a via Giovanni torrecremata e via Biagio pallai si transita doppio senso sulla che possa Inoltre in via Giovanni torrecremata istituito un senso unico di marcia dai viale dei Colli Portuensi a via Edoardo Jenner lo seguono poi i lavori sulle Ardeatine con transito a senso unico alternato tra via di Grotta Perfetta e via della Fotografia inevitabile formazione rallentamenti per il traffico di zona lavori.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 05-05-2026 ore 16:30 Ecco com'era l'antica Roma nel 320 d.C. Notizie correlate Traffico Roma del 05-05-2026 ore 07:30Luceverde Roma sulla tangenziale est chiusa per un incidente la galleria nuova circonvallazione interna in direzione San Giovanni inevitabile la... Traffico Roma del 05-05-2026 ore 08:30Luceverde Roma intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo anulare con code tra via della Bufalotta via Tiburtina ed ancora seguire... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Regolamentazione temporanea del traffico e della sosta in occasione della Festa di Sant’Efisio; Primo Maggio a Roma: gli orari e le modifiche alla metro, bus e tram; Roma – Altro incidente fatale sul GRA: morta una donna, traffico in tilt; Tragedia sull’Autostrada del Sole tra Ferentino e Anagni: muore un 52enne, traffico in tilt per chilometri. Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 16:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sull'Aurelia a causa di un incidente ... romadailynews.it Traffico Roma del 05-05-2026 ore 08:30Luceverde Roma intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo anulare con code tra via della Bufalotta via Tiburtina ed ancora seguire tra ... romadailynews.it Wake N Lake Cable Park Roma. Jorge Ben · Oba, Lá Vem Ela. A mezz’ora dal caos. Uscire da Roma e lasciarsi il traffico alle spalle, le notifiche del telefono spariscono…rimangono il lago, il rumore del cavo e quel momento in cui inizi a scivolare sull’acqua. T - facebook.com facebook