Il traffico a Roma alle ore 16:30 del 16 maggio 2026 presenta alcune criticità, secondo quanto comunicato dai servizi di infomobilità curati da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità. Sono stati segnalati alcuni rallentamenti e code in punti strategici della città, mentre altre zone risultano scorrevoli. La rete di monitoraggio fornisce aggiornamenti costanti per informare gli utenti sulle condizioni del traffico in tempo reale, senza indicazioni di chiusure o incidenti di rilievo.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità tutto pronto nell'area del Foro Italico per i due grandi eventi sportivi di domani il derby Roma Lazio che si giocherà alle 12 e la finale degli Internazionali di tennis in programma non prima delle 17 per l'occasione Atac prolungherà l'orario di servizio delle metropolitane fino a 1:30 di notte previsto anche un incremento delle corse per 5 linee bus che raggiungono lo stadio Come stabilito nel piano si viabilità già diverse ore prima dell'inizio degli eventi scatterà il piano sosta che prevede divieti ad ampio raggio nella zona del Foro Italico e aree di... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 16-05-2026 ore 16:30

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Tg Mobilità ore 6,30

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