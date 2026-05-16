Traffico Roma del 16-05-2026 ore 16 | 30

Da romadailynews.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il traffico a Roma alle ore 16:30 del 16 maggio 2026 presenta alcune criticità, secondo quanto comunicato dai servizi di infomobilità curati da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità. Sono stati segnalati alcuni rallentamenti e code in punti strategici della città, mentre altre zone risultano scorrevoli. La rete di monitoraggio fornisce aggiornamenti costanti per informare gli utenti sulle condizioni del traffico in tempo reale, senza indicazioni di chiusure o incidenti di rilievo.

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