Traffico Roma del 31-05-2026 ore 14 | 30
Oggi a Roma si è conclusa la 109a edizione del Giro d’Italia. La tappa finale si è svolta nel pomeriggio, alle 14:30, coinvolgendo numerosi ciclisti e spettatori lungo il percorso. La corsa ha attirato molte persone e ha generato un notevole afflusso di traffico nella zona della partenza e dell’arrivo. La manifestazione ha visto il passaggio di numerosi atleti e ha concluso con la premiazione finale.
Luceverde Roma trovati tappa conclusiva oggi a Roma della 109a edizione del giro d'Italia grande attesa con un circuito scenografico che partendo da Ostia passerà per le vie del centro della Capitale tra i Fori Imperiali è il Colosseo a partire dalle 13 chiuse al traffico le carreggiate centrali della Cristoforo Colombo per l'intero percorso compresi idrati di lungomare e il corso dell'area di Ostia chiusa la statale 148 Pontina Trattori Cenci la Cristoforo Colombo chiusa Inoltre sul Raccordo Anulare le rampe in uscita della Pontina in direzione centro questo pomeriggio alle 18 manifestazione con corteo da piazza San Giovanni... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
CICLABILI FATTE MALE
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