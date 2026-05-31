Traffico Roma del 31-05-2026 ore 14 | 30

Notizia in breve

Oggi a Roma si è conclusa la 109a edizione del Giro d’Italia. La tappa finale si è svolta nel pomeriggio, alle 14:30, coinvolgendo numerosi ciclisti e spettatori lungo il percorso. La corsa ha attirato molte persone e ha generato un notevole afflusso di traffico nella zona della partenza e dell’arrivo. La manifestazione ha visto il passaggio di numerosi atleti e ha concluso con la premiazione finale.