Il traffico a Roma nel pomeriggio del 5 maggio 2026 alle 14:30 presenta varie criticità a causa di alcuni cantieri aperti in diverse zone della città. La rete di mobilità locale ha segnalato congestioni e rallentamenti su più arterie principali, con alcune vie chiuse temporaneamente per lavori in corso. La situazione è monitorata dall'infomobilità di Roma, che fornisce aggiornamenti in tempo reale attraverso i servizi di Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità cantieri in corso via della lucina tra Viale Giustiniano Imperatore e via Alessandro Severo sono deviate le linee 766 e 769 lavori anche nella vicina via distanze mesi in questo caso cambio di percorso per le linee 670 e 715 lavori notturni in Corso su via Flaminia tra Corso Francia & via Nitti tra le 21 e le 6 la circolazione nello stesso tratto si svolge a senso unico alternato in centro terminati i lavori di messa in sicurezza della attraversamento pedonale tra via Ferdinando di Savoia e via Maria Adelaide la viabilità è stata ripristinata regolare le linee di bus C3 628 n 200 https:storage.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 05-05-2026 ore 14:30

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