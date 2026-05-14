Il traffico a Roma nel pomeriggio del 14 maggio 2026 alle 14:30 presenta varie criticità, con alcune strade che risultano particolarmente congestionate. La rete di informazione sulla mobilità, gestita da un servizio congiunto tra le aziende di trasporto pubblico e l’ente locale, fornisce aggiornamenti in tempo reale sui principali snodi cittadini. Le comunicazioni indicano chiusure temporanee, deviazioni e problemi di traffico in diverse aree della capitale, con alcune strade più interessate di altre.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità e rallentamenti al traffico il primo all'altezza dello svincolo Fidene in direzione centro il secondo in direzione Raccordo da piazza di Priscilla Villa Ada fino a via Ponte San Mario lavori in corso urgenti in via Francesco calzolaio 4 linee sono limitate in Piazza Augusto Lorenzini in centro da stanotte alle 23:50 alle 5 di domani mattina lavori notturni di manutenzione della chiesa del Gesù chiusa al transito via del Plebiscito tra via degli astalli e Piazza del Gesù prevista la deviazione per 20 la notte dalle 21:30 alle 5 di domani lavori di.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 14-05-2026 ore 14:30

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

I Giganti Trovati Sotto Roma Antica Roma

Sullo stesso argomento

Traffico Roma del 05-05-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità cantieri in corso via della lucina tra Viale Giustiniano...

Traffico Roma del 05-03-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità gli agricoltori tornano a manifestare nella capitale...

Temi più discussi: Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, 9 e 10 maggio; Le strade chiuse a Roma sabato 9 e domenica 10 maggio 2026; Traffico Roma del 12-05-2026 ore 14:30; Le strade chiuse a Roma domenica 10 maggio.

In Giappone in pochi giorni costruiscono un ponte. A Roma dei lavori alla rete gas, che dovevano durare 3 settimane, non sono ancora terminati. Così, trattandosi di un tratto di preferenziale, i bus invadono la corsia della auto: traffico congestionato. Ma dove x.com

Traffico Roma del 14-05-2026 ore 07:30Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo con code tra Casilina e da Appia trafficato anche il tratto Urbano ... romadailynews.it

Traffico Lazio del 14-05-2026 ore 09:30luce verde Lazio Bentrovati possibili rallentamenti per lavori in corso sulla A12 Roma Civitavecchia tra Santa Severa e Civitavecchia Sud In ... romadailynews.it