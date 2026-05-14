Traffico Roma del 14-05-2026 ore 14 | 30

Da romadailynews.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il traffico a Roma nel pomeriggio del 14 maggio 2026 alle 14:30 presenta varie criticità, con alcune strade che risultano particolarmente congestionate. La rete di informazione sulla mobilità, gestita da un servizio congiunto tra le aziende di trasporto pubblico e l’ente locale, fornisce aggiornamenti in tempo reale sui principali snodi cittadini. Le comunicazioni indicano chiusure temporanee, deviazioni e problemi di traffico in diverse aree della capitale, con alcune strade più interessate di altre.

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Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità e rallentamenti al traffico il primo all'altezza dello svincolo Fidene in direzione centro il secondo in direzione Raccordo da piazza di Priscilla Villa Ada fino a via Ponte San Mario lavori in corso urgenti in via Francesco calzolaio 4 linee sono limitate in Piazza Augusto Lorenzini in centro da stanotte alle 23:50 alle 5 di domani mattina lavori notturni di manutenzione della chiesa del Gesù chiusa al transito via del Plebiscito tra via degli astalli e Piazza del Gesù prevista la deviazione per 20 la notte dalle 21:30 alle 5 di domani lavori di.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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