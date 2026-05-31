Il traffico a Roma alle 11:30 del 31 maggio 2026 mostra congestioni in zona Prati. Oggi si conclude la 109ª edizione del Giro d’Italia, con una grande partecipazione. Le strade interessate alla fine della corsa sono particolarmente affollate, con code e rallentamenti. La manifestazione sportiva ha attirato numerosi spettatori, influendo sulla viabilità locale. Nessun incidente segnalato, solo un aumento temporaneo del traffico nelle aree interessate.

Arisa, due sold out per le date di Roma e Milano del “Foto mosse tour”. Dal 13 giugno parte il tour estivo Luceverde Roma Prati si conclude oggi a Roma la 109a edizione del giro d'Italia grande attesa con un circuito scenografico che partendo da Ostia passerà per le vie del centro della Capitale tra i Fori Imperiali e il Colosseo dalle 8 di questa mattina prima dell'allestimento del percorso poi lo svolgimento della corsa saranno attive le chiusure lungo le strade interessate dal passaggio della carovana ciclistica a partire dalle 13 e chiusi al traffico le carreggiate centrale della Cristoforo Colombo per l'intero percorso... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 31-05-2026 ore 11:30

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Nel traffico di Roma

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