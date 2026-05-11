Il traffico a Roma alle 11:30 del 11 maggio 2026 è stato segnalato attraverso il servizio di infomobilità curato da luce verde e Roma servizi per la mobilità. Le informazioni riguardano la situazione della viabilità in diverse zone della città, con dettagli su eventuali code, incidenti o deviazioni in corso. La comunicazione è stata diffusa per aggiornare gli utenti sulla condizione delle strade in tempo reale.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul grande raccordo anulare in carreggiata interna code dallo svincolo della Roma Napoli alla Pia dagli svincoli Nomentana alla Tiburtina in carreggiata esterna code per un incidente dallo svincolo della Roma Fiumicino alla via del Mare code a tratti dagli svincoli torbellamonaca all'uscita Tiburtina sulla A24 traffico intenso dal raccordo fino alla tangenziale est e sulla tangenziale est traffico intenso traffico intenso sulla Flaminia sulla caccia e sulla Salaria in entrata oggi fino alle 17 via di Porta San Sebastiano resterà chiusa tra Piazzale Numa.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 11-05-2026 ore 11:30

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