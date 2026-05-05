Il traffico a Roma, alle ore 11:30 del 5 maggio 2026, presenta alcune criticità sulla A24. Il servizio di informazione sulla mobilità, curato da luce verde e Roma servizi per la mobilità, fornisce aggiornamenti sulla situazione delle strade cittadine. Attualmente non sono stati segnalati incidenti o chiusure, ma si raccomanda di controllare regolarmente le fonti ufficiali per eventuali variazioni.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sulla A24 da Portonaccio allo svincolo tangenziale est è sempre sulla tangenziale rallentamenti code sulla Flaminia in direzione centro rallentamenti in Viale Palmiro Togliatti per un incidente in via Urbano cioccetti in direzione Ponte Mammolo rallentamenti sulla Portuense all'altezza della fiera di Roma traffico con code per un incidente sulla Pontina all'altezza di Tor de' Cenci in direzione raccordo Intanto in centro questa mattina corteo dei tassisti da Piazza Bocca della Verità a piazza del Campidoglio la manifestazione sta percorrendo via Petroselli e...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 05-05-2026 ore 11:30

Ecco com'era l'antica Roma nel 320 d.C.

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