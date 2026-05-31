Traffico Roma del 31-05-2026 ore 08 | 30

Da romadailynews.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alle 8:30 di questa mattina, il traffico in zona Prati a Roma era congestionato a causa della conclusione della 109a edizione del Giro d’Italia. La corsa ciclistica ha coinvolto le strade centrali della città, provocando code e rallentamenti. La presenza di numerosi mezzi e tifosi ha contribuito a un aumento del traffico, con alcune strade chiuse temporaneamente per consentire il passaggio dei corridori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Luceverde Roma Prati si conclude oggi a Roma la 109a edizione del giro d'Italia grande attesa con un circuito scenografico che partendo da Ostia passerà per le vie del centro della Capitale tra i Fori Imperiali e il Colosseo dalle 8 di questa mattina prima dell'allestimento del percorso poi lo svolgimento della corsa saranno attive le chiusure lungo le strade interessate dal passaggio della carovana ciclistica a partire dalle 13 e chiusi al traffico le carreggiate centrale della Cristoforo Colombo per l'intero percorso compresi idrati di lungomare e il percorso dell'aria di Ostia alla statale 148 Pontina Trattori decenti... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

traffico roma del 31 05 2026 ore 08 30
© Romadailynews.it - Traffico Roma del 31-05-2026 ore 08:30
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Nel traffico di Roma

Video Nel traffico di Roma

Notizie e thread social correlati

Traffico Roma del 08-05-2026 ore 08:30Il traffico a Roma intorno alle 8:30 del 8 maggio 2026 presenta code sulla diramazione di Roma Nord.

Traffico Roma del 05-05-2026 ore 08:30Nella mattinata del 5 maggio 2026, alle 8:30, si è registrato un traffico intenso sulla carreggiata interna del raccordo anulare di Roma.

Temi più discussi: Sito Istituzionale | Domenica 31 tappa finale del Giro d'Italia, la mobilità; Le strade chiuse a Roma sabato 30 e domenica 31 maggio 2026; Roma: strade chiuse e divieti il 31 maggio per il Giro d’Italia 2026; Ponte del 2 giugno, scatta l'esodo: gli orari peggiori per partire.

traffico roma del traffico roma del 31Traffico Roma del 31-05-2026 ore 07:30Luceverde Roma Prati si conclude oggi a Roma la 109a edizione del giro d'Italia grande attesa con un circuito scenografico che partendo da Ostia ... romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-05-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione al momento irregolare ... romadailynews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web