Traffico Roma del 31-05-2026 ore 08 | 30
Alle 8:30 di questa mattina, il traffico in zona Prati a Roma era congestionato a causa della conclusione della 109a edizione del Giro d’Italia. La corsa ciclistica ha coinvolto le strade centrali della città, provocando code e rallentamenti. La presenza di numerosi mezzi e tifosi ha contribuito a un aumento del traffico, con alcune strade chiuse temporaneamente per consentire il passaggio dei corridori.
Luceverde Roma Prati si conclude oggi a Roma la 109a edizione del giro d'Italia grande attesa con un circuito scenografico che partendo da Ostia passerà per le vie del centro della Capitale tra i Fori Imperiali e il Colosseo dalle 8 di questa mattina prima dell'allestimento del percorso poi lo svolgimento della corsa saranno attive le chiusure lungo le strade interessate dal passaggio della carovana ciclistica a partire dalle 13 e chiusi al traffico le carreggiate centrale della Cristoforo Colombo per l'intero percorso compresi idrati di lungomare e il percorso dell'aria di Ostia alla statale 148 Pontina Trattori decenti... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Nel traffico di Roma
Notizie e thread social correlati
Traffico Roma del 08-05-2026 ore 08:30Il traffico a Roma intorno alle 8:30 del 8 maggio 2026 presenta code sulla diramazione di Roma Nord.
Traffico Roma del 05-05-2026 ore 08:30Nella mattinata del 5 maggio 2026, alle 8:30, si è registrato un traffico intenso sulla carreggiata interna del raccordo anulare di Roma.
Temi più discussi: Sito Istituzionale | Domenica 31 tappa finale del Giro d'Italia, la mobilità; Le strade chiuse a Roma sabato 30 e domenica 31 maggio 2026; Roma: strade chiuse e divieti il 31 maggio per il Giro d’Italia 2026; Ponte del 2 giugno, scatta l'esodo: gli orari peggiori per partire.
La capitale si blocca domenica 31 maggio per l'ultima tappa del Giro d'Italia 2026 con chiusure stradali e modifiche a 66 linee bus sicurauto.it/news/traffico-… #GirodItalia #Roma #Traffico #StradeChiuse #Viabilità x.com
La capitale si blocca domenica 31 maggio per l'ultima tappa del Giro d'Italia 2026 con chiusure stradali e modifiche a 66 linee bus #GirodItalia #Roma #Traffico #StradeChiuse #Viabilità facebook
Traffico Roma del 31-05-2026 ore 07:30Luceverde Roma Prati si conclude oggi a Roma la 109a edizione del giro d'Italia grande attesa con un circuito scenografico che partendo da Ostia ... romadailynews.it
Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-05-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione al momento irregolare ... romadailynews.it
Dove vedere la finale del Giro d'Italia dal vivo? reddit