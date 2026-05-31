Traffico Roma del 31-05-2026 ore 08 | 30

Notizia in breve

Alle 8:30 di questa mattina, il traffico in zona Prati a Roma era congestionato a causa della conclusione della 109a edizione del Giro d’Italia. La corsa ciclistica ha coinvolto le strade centrali della città, provocando code e rallentamenti. La presenza di numerosi mezzi e tifosi ha contribuito a un aumento del traffico, con alcune strade chiuse temporaneamente per consentire il passaggio dei corridori.