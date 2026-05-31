Oggi alle 17:30 si conclude la 109ª edizione del Giro d’Italia nel Lazio. Nel frattempo, il traffico nella regione presenta alcune criticità, con rallentamenti e code in alcune zone centrali e lungo le principali direttrici di accesso alle città. Si consiglia di verificare le condizioni della viabilità prima di mettersi in viaggio. La fine della corsa ciclistica ha portato a modifiche temporanee alla viabilità in alcune aree.

luce verde Lazio Bentrovati si conclude oggi la 109 esima edizione del giro d'Italia grande attesa con un circuito scenografico che partendo da Ostia passerà per le vie del centro della Capitale tra i Fori Imperiali e il Colosseo dalle 8 di questa mattina prima per l'allestimento del percorso poi Per lo svolgimento della corsa saranno attive le chiusure lungo le strade interessate dal passaggio della carovana ciclistica chiuse al traffico le carreggiate centrale della Cristoforo Colombo per l'intero percorso compresi i tratti di lungomare e il percorso nell'aria di Ostia chiusa alla 148 Pontina Trattori decenti la Cristoforo Colombo chiusa... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 31-05-2026 ore 17:30

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