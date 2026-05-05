Alle 17:30 di oggi, si registrano code sulla A24 tra la Valle del Salto e Roma, nel tratto che collega la capitale con l’Aquila e Teramo. La situazione del traffico si presenta congestionata in entrambe le direzioni, con rallentamenti evidenti lungo la carreggiata. La circolazione risulta compromessa in questa area, creando disagi agli automobilisti in transito. La situazione viene monitorata dalla centrale operativa per eventuali aggiornamenti.

Luceverde Lazio ben trovati dalla redazione code sulla A24 roma-l'aquila-teramo tra Valle del Salto e torno in parte verso Teramo a Roma intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo con code della tela 24 Roma L'Aquila Teramo auto in fila anche lungo la carreggiata esterna deve uscire per la via Pontina è la via Appia e rallentamenti tutta la turbano della Roma L'Aquila tra le uscite Serenissima e raccordo In quest'ultima direzione via Flaminia comportano poi la riduzione di carreggiata in tratti saltuari tra Rignano Flaminio e Castelnuovo di Porto possibile formazioni rallentamenti neon e maggior traffico e per lavori notturni...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 05-05-2026 ore 17:30

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