Traffico Lazio del 31-05-2026 ore 09 | 30

Notizia in breve

Alle 09:30 del 31 maggio 2026, il traffico nel Lazio era congestionato in alcune aree. La 109ª edizione del Giro d’Italia si conclude oggi, attirando numerosi spettatori lungo il percorso. Le strade principali sono interessate da un aumento di veicoli, con alcune zone che registrano rallentamenti. La manifestazione sportiva si svolge in diverse località della regione, con un'ampia partecipazione di pubblico e mezzi di supporto.