Traffico Lazio del 31-05-2026 ore 09 | 30
Alle 09:30 del 31 maggio 2026, il traffico nel Lazio era congestionato in alcune aree. La 109ª edizione del Giro d’Italia si conclude oggi, attirando numerosi spettatori lungo il percorso. Le strade principali sono interessate da un aumento di veicoli, con alcune zone che registrano rallentamenti. La manifestazione sportiva si svolge in diverse località della regione, con un'ampia partecipazione di pubblico e mezzi di supporto.
Luceverde Lazio trovati si conclude oggi la 109 esima edizione del giro d'Italia grande attesa con un circuito scenografico che partendo da Ostia passerà per le vie del centro della Capitale tra i Fori Imperiali e il Colosseo dalle 8 di questa mattina prima per l'allestimento del percorso poi Per lo svolgimento della corsa saranno attive le chiusure lungo le strade interessate dal passaggio della Giovanna ciclistica a partire dalle 13 chiuse al traffico le carreggiate centrale della Cristoforo Colombo per l'intero percorso compresi i tratti di lungomare e il percorso nell'aria di Ostia chiusa la statale 148 Pontina Trattori decenti la. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
CHE TRAFFICO! LUCCA GIOVANE EN NESYRI RIPROPOSTO ORE CALDE! FABBIAN E BALDANZI…
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