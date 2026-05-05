Traffico Lazio del 05-05-2026 ore 09 | 30

Il traffico nella regione Lazio il 5 maggio 2026 alle 9:30 presenta alcune criticità a Roma, secondo le informazioni fornite dal servizio di infomobilità curato da luce verde e Roma servizi per la mobilità. La situazione viene monitorata in tempo reale e aggiornamenti vengono diffusi per informare gli automobilisti. In questa fascia oraria, si registrano rallentamenti e code in alcune arterie principali della capitale.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità temporaneamente chiuso un albero caduto il tratto di via Beniamino Franklin tra via Giovanni Battista Bodoni e via Giovanni Branca prestare attenzione proseguiranno fino al 13 maggio i lavori con riduzione di carreggiata sulla via Portuense in prossimità dell'incrocio con via Senorbì possibile la formazione di rallentamenti nelle ore di maggior traffico proseguono i lavori all'incrocio tra Viale Palmiro Togliatti e via Prenestina deviazioni per il traffico e possibili difficoltà di circolazione in programma per le 10 di questa mattina una manifestazione con...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 05-05-2026 ore 09:30 Centrale Sport #13 Ashley Cole, Carrarese, Futsal Cesena, Rugby Romagna, Formula 1, Zanardi e volley Notizie correlate Traffico Lazio del 05-03-2026 ore 09:30Luceverde Lazio trovati sulla via Pontina traffico intenso con code a tratti da Spinaceto alla Cristoforo Colombo verso Roma centro trafficato anche... Traffico Lazio del 05-04-2026 ore 09:30Luceverde Lazio Bentrovati proseguo in provincia di Viterbo i lavori sul raccordo Viterbo Terni con scambio di carreggiata tra Bomarzo e l'uscita di... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Traffico Lazio del 02-05-2026 ore 09 | 30; Traffico Lazio del 03-05-2026 ore 09 | 30; Traffico Lazio del 03-05-2026 ore 17 | 30; Traffico Lazio del 02-05-2026 ore 17 | 30. Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 08:40Astral infomobilità mobilità un servizio della regione Lazio col traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna abbiamo due code a tratti tra Roma ... romadailynews.it Traffico Lazio del 04-05-2026 ore 17:30Luceverde Lazio trovate intenso il traffico sul Raccordo Anulare code a tratti in carreggiata interna tra la Cassia Veientana della Salaria e poi più ... romadailynews.it #Roma vs #Fiorentina 35^ giornata campionato #SerieA #4Maggio ore 20.45 #StadioOlimpico particolare disciplina di traffico nell'area del #ForoItalico tinyurl.com/28wyb7y6 Waze Lazio #viabiliLAZ - facebook.com facebook