Un software brevettato da La Spezia Port Service (Lsps) è stato sviluppato per accelerare le pratiche portuali. Il sistema, coperto da brevetti italiani ed europei, si basa su tecnologie di intelligenza artificiale e connessioni 5G. L’obiettivo è semplificare e velocizzare le procedure di gestione delle operazioni portuali, migliorando l’efficienza complessiva delle attività. La tecnologia si inserisce in un processo di digitalizzazione in atto nei porti nazionali.

"Il brevetto italiano ed europeo targato La Spezia Port Service (Lsps) segna un passo importante per la digitalizzazione dei porti nazionali. Il software, progettato per gli operatori doganali della Spezia, gestisce tutto il ciclo dei controlli doganali e sanitari tra porto e retroporto di Santo Stefano tramite una piattaforma digitale accessibile a tutti i soggetti coinvolti, tracciando ogni fase in tempo reale grazie all’IA e al 5G sul quale abbiamo fatto un importante investimento privato" spiega l’amministratore delegato di La Spezia Port Service e segretario generale delle associazioni portuali, Salvatore Avena. Un esempio concreto... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tracciati dall’AI e dal 5G. Un software brevettato per sveltire le pratiche

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