Stoccolma fallisce l’esperimento del bar gestito dall’Ai | il software esagera con le scorte e spende il triplo degli incassi

A Stoccolma, il bar gestito da un’intelligenza artificiale ha chiuso dopo aver registrato problemi con la gestione delle scorte. Il software ha sovrastimato gli acquisti, causando spese tre volte superiori agli incassi realizzati. Fino a poco tempo fa, l’Andon Café funzionava normalmente, ma l’uso dell’AI ha portato a questa decisione. L’esperimento era volto a testare l’efficacia di un sistema automatizzato nella gestione di un bar, ma i risultati sono stati contrari alle aspettative.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Entrare all’ Andon Café a Stoccolma fino a poco fa era un’esperienza come un’altra. All’apparenza lo è ancora, ma da aprile a gestire il locale non è un essere umano ma un’intelligenza artificiale: nello specifico Mona, un agente basato sul modello Gemini di Google, che ha il pieno controllo dell’attività. Le potenzialità sono molte ma, come racconta Associated Press, i risultati per ora lasciano ampi margini di miglioramento: dall’apertura il sistema ha incassato 5.700 dollari, ma ne ha spesi oltre 16mila prosciugando quasi del tutto il budget, sceso a meno di cinquemila euro dai 21mila iniziali. Nel locale non ci sono androidi futuristici a servire il caffè o a prendere gli ordini: il compito è ancora affidato a persone in carne e ossa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Stoccolma, fallisce l’esperimento del bar gestito dall’Ai: il software esagera con le scorte e spende il triplo degli incassi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: È l’ora del cappuccino, all’Olivetti di Monza debutta il bar gestito dagli allievi Al Fuorisalone il divano nasce dai rumori del bar: l’esperimento di Adrenalina a Palazzo LittaA Milano, nel Cortile dell’Orologio di Palazzo Litta, qualcosa di insolito accade questa settimana: ogni conversazione sussurrata, ogni tintinnio di...