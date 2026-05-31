Tracce nascoste tempi stretti biometria | ecco la Scientifica quasi come alla tv
La polizia ha rintracciato un ladro utilizzando tracce nascoste e tecniche di analisi scientifica. Dopo il reato, sono stati effettuati rilievi che hanno coinvolto la biometria e l’analisi di tracce minime, come un foglio di carta trovato sulla scena. La procedura si è svolta in tempi stretti, con l’impiego di metodi avanzati e tecnologie simili a quelle mostrate in televisione.
POLIZIA. Come si svolgono rilievi dopo un reato: il caso di un ladro rintracciato grazie a un «anonimo» foglio di carta. Da gennaio già 500 foto segnalamenti e oltre 50 sopralluoghi con le «tute bianche» in Bergamasca. Le banche dati «Afis» e «Sari». «Qui i ladri devono avere necessariamente lasciato qualche traccia». Bergamo, lussuoso appartamento del centro, qualche settimana fa: una banda ha messo a segno un furto di ingente valore. Accanto agli agenti della Squadra volante della questura, arrivano anche gli investigatori della polizia scientifica: ed è proprio uno di loro a impuntarsi nel voler trovare almeno una traccia. Forte dell’esperienza, sa bene che anche il ladro più attento, qualche errore, alla fine, lo commette. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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