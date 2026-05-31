Tracce nascoste tempi stretti biometria | ecco la Scientifica quasi come alla tv

Notizia in breve

La polizia ha rintracciato un ladro utilizzando tracce nascoste e tecniche di analisi scientifica. Dopo il reato, sono stati effettuati rilievi che hanno coinvolto la biometria e l’analisi di tracce minime, come un foglio di carta trovato sulla scena. La procedura si è svolta in tempi stretti, con l’impiego di metodi avanzati e tecnologie simili a quelle mostrate in televisione.