Per il 2026 sono stati stanziati 60 milioni di euro per finanziare i centri estivi a livello locale, con l’obiettivo di sostenere le iniziative dei Comuni. Tuttavia, le procedure per raccogliere le adesioni sono in fase di definizione e i tempi restano molto stretti, mettendo pressione sulle amministrazioni che devono organizzarsi in breve tempo per rispettare le scadenze previste.

La lunga pausa estiva delle scuole è ormai alle porte e i Comuni invitano le famiglie a fare domanda per i summer camp. In questi giorni le iscrizioni sono aperte a Torino, Bologna, Monza, Cesena e in molte altre città. Milano, invece, ha già chiuso lo scorso 7 aprile quelle per gli studenti della primaria e nella pagina web dedicata, dove presto verranno pubblicate le graduatorie finali, si legge un avviso importante: «L’elevato numero delle richieste ricevute non consentirà l’apertura delle prenotazioni tardive». Per chi non ha fatto in tempo, in pratica, resta solo l’offerta privata: centinaia di iniziative, dagli oratori ai camp bilingue, ma con tariffe spesso poco accessibili.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Centri estivi, fondi stabilizzati ma tempi stretti e risorse limitate

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