Avellino non parteciperà alle elezioni per la Provincia a causa di scadenze troppo ravvicinate. La decisione è stata comunicata da un rappresentante dell’amministrazione locale, che ha spiegato come i tempi stretti non consentano di organizzare il voto. La macchina amministrativa è già attiva dopo la vittoria del campo politico di riferimento nel capoluogo irpino. La scelta riguarda esclusivamente la mancata partecipazione alle elezioni provinciali in questa tornata.

Tempo di lettura: 2 minuti Macchina amministrativa già in movimento all’indomani del trionfo elettorale che ha sancito la vittoria del Campo Largo nel capoluogo irpiLno. Il nuovo sindaco in pectore di Avellino, Nello Pizza, ha tracciato la roadmap istituzionale che guiderà la città verso l’avvio ufficiale della nuova consiliatura, fissando scadenze precise sia per la proclamazione degli eletti che per il varo dell’esecutivo cittadino. (CLICCA E LEGGI QUI) A margine di un evento pubblico tenutosi in mattinata, il sindaco eletto ha voluto rassicurare la cittadinanza sulla rapidità con cui si costituiranno gli organi di governo locale: «Per metà giugno contiamo di formalizzare l’insediamento ufficiale e, contestualmente, la nuova Giunta comunale sarà pronta », ha dichiarato Pizza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Avellino non voterà per la Provincia, tempi stretti”: Pizza chiarisce

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