La differenza tra il cartello di limite di velocità e la sanzione applicata può essere di circa un chilometro. La legge stabilisce che il limite di velocità indicato deve essere rispettato e che la sanzione viene applicata solo se si supera il limite stabilito. Gli automobilisti sono consapevoli che percorrendo strade extraurbane o autostrade, il rischio di essere multati aumenta a causa della presenza degli autovelox.

Tutti gli automobilisti sanno che guidare su strada, in particolare in strade extraurbane o autostrade, aumenta il rischio di incappare in un autovelox. I dispositivi agiscono da deterrente, costringendo chi si trova al volante a mantenersi entro i limiti di velocità consentiti. Attenzione però, perché deve esserci una distanza minima di un chilometro tra il cartello di preavviso del dispositivo e il rilevatore di velocità. Ciò è sancito per legge. In un momento delicato come questo, in cui è ben accesa la questione approvazione e omologazione degli autovelox, si aggiunge un altro elemento da valutare in caso di multa: la distanza tra cartello e dispositivo di rivelazione di velocità deve essere di almeno un chilometro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tra il cartello e la sanzione un km fa la differenza: cosa dice la legge

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