La finale del torneo ATP Masters 1000 di Madrid si svolgerà domenica 3 maggio sulla terra battuta iberica. Jannik Sinner aspetta di scoprire il suo avversario per l'ultimo atto della competizione. La partita sarà trasmessa in chiaro su TV8, permettendo così a chiunque di seguirla senza abbonamento. La data e l’orario esatto dell’evento sono stati comunicati ufficialmente, mentre la legge sulla diffusione televisiva tutela la trasmissione in chiaro di eventi sportivi di questa portata.

Jannik Sinner attende di conoscere il nome del proprio avversario nell’ ultimo atto del tabellone di singolare maschile dei Mutua Madrid Open 2026 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000, in corso in altura sulla terra battuta iberica, che si disputerà domenica 3 maggio. Il match tra Jannik Sinner ed uno tra Alexander Zverev ed Alexander Blockx sarà il secondo incontro di giornata sul Manolo Santana Stadium e si giocherà comunque non prima delle ore 17.00, con il programma che scatterà alle ore 14.00 con la finale di doppio femminile. Al momento non è prevista la diretta tv in chiaro su TV8: il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che ne prevede la trasmissione, infatti, entrerà in vigore alla scadenza dei contratti in essere.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La finale di Sinner a Madrid è prevista su TV8 in chiaro? Orario e cosa dice la Legge

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