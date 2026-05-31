L’enciclica Magnifica Humanitas di Leone XIV si inserisce nella lunga tradizione della Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica, inaugurata dall’omonimo predecessore, Leone XIII. Un documento necessario, che partendo dai documenti dottrinali degli ultimi due secoli, propone una lettura del rapporto fra uomo e tecnologia, fornendo una critica strutturata all’odierno modello di sviluppo e mettendo in luce i rischi della disumanizzazione dei rapporti. L’umanità di fronte al bivio: Babele o Gerusalemme. L’umanità è di fronte a un bivio, spiega Leone XIV, utilizzando due immagini bibliche. Da un lato progredisce spedita verso la costruzione di una società senza etica, in cui valgono solo profitto e potenza, dominata da una tecnologia pervasiva e potente. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Tra Babele e Gerusalemme: il Papa guida l’umanità di fronte alle sfide del transumanesimo

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