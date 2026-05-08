Primo anniversario dell' elezione di Papa Leone XIV il sindaco di Comitini | Guida forte per l' umanità

Oggi si celebra il primo anniversario dell'elezione di Papa Leone XIV. Il sindaco di Comitini ha inviato un messaggio in cui esprime vicinanza al Papa, sottolineando il suo ruolo di guida per l’umanità. Nella nota, il primo cittadino ha affermato di essere vicino al Pontefice e di voler rinnovare l’affetto della comunità nei suoi confronti. La ricorrenza viene condivisa con un messaggio di solidarietà e rispetto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui