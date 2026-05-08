Primo anniversario dell' elezione di Papa Leone XIV il sindaco di Comitini | Guida forte per l' umanità
Oggi si celebra il primo anniversario dell'elezione di Papa Leone XIV. Il sindaco di Comitini ha inviato un messaggio in cui esprime vicinanza al Papa, sottolineando il suo ruolo di guida per l’umanità. Nella nota, il primo cittadino ha affermato di essere vicino al Pontefice e di voler rinnovare l’affetto della comunità nei suoi confronti. La ricorrenza viene condivisa con un messaggio di solidarietà e rispetto.
Oggi ricorre l'anniversario dell'elezione di Papa Leone XIV. Il sindaco di Comitini Luigi Nigrelli ha voluto celebrare la ricorrenza con un messaggio di vicinanza al Pontefice: "Ci stringiamo con gioia attorno al nostro Pontefice - ha scritto in una nota - per rinnovargli il nostro affetto e.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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