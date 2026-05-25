L’Enciclica di Papa Leone sulle intelligenze artificiali sottolinea che il progresso tecnologico, anche se avanzato, ha poco valore se non viene accompagnato dalla capacità di prendersi cura di chi soffre. La vera sfida non riguarda solo lo sviluppo tecnico, ma anche l’attenzione umana e l’atteggiamento verso le persone vulnerabili. La riflessione si concentra sulla necessità di un equilibrio tra innovazione e attenzione alle implicazioni morali e sociali.

“Tutto il nostro progresso tecnico, tutta la nostra efficienza, tutta la potenza di calcolo, se non si traducono in qualcuno che si ferma accanto a chi soffre, sono solo rumore, perché la sfida vera non è tecnica ma è di sguardo. Viviamo il tempo dell’AI, un tempo che ci convince che il valore di una persona sia ciò che produce, risolve, ottimizza, e così chi non ce la fa, il malato, l’anziano, il fragile, diventa un problema, un costo, un ingombro; nessuno lo dice apertamente, ma lo respiri nell’urgenza degli sguardi, nei corridoi degli ospedali, nelle agende piene di chi non ha tempo per fermarsi. Ma è lì che si gioca l’umanità, non nelle grandi dichiarazioni, ma nella scelta minuscola e decisiva di restare davanti a chi non ha più nulla da dare”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - AI e salute, l’Enciclica di Papa Leone e le 5 sfide per l’umanità

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