Un cartellone pubblicitario ha alimentato le speculazioni sui social riguardo alla partecipazione di Taylor Swift a Toy Story 5. La presenza del nome della cantante ha spinto i fan a ipotizzare un suo coinvolgimento nel nuovo film Disney-Pixar, anche se non ci sono conferme ufficiali. La discussione si concentra sulla possibile presenza di Swift, senza ulteriori dettagli sui ruoli o sulle modalità di partecipazione. La produzione del film non ha ancora rilasciato commenti ufficiali sulla questione.

Da tempo si parla della possibilità che la star della musica sia coinvolta nel nuovo film Disney-Pixar, ecco i motivi delle ipotesi. La campagna promozionale di Toy Story 5 ha scatenato i commenti e le ipotesi dei fan di Taylor Swift a causa di un cartellone pubblicitario che ha alimentato le teorie di un coinvolgimento della star della musica nel nuovo lungometraggio targato Disney - Pixar. I rumors hanno continuato a diffondersi online nonostante i produttori sembravano aver smentito che ci sia qualcosa di vero. Un cartellone che alimenta le ipotesi La nuova ondata di supposizioni è stata causata da un cartellone pubblicitario che in cui sono state stampate le lettere TS. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Toy Story 5: un cartellone pubblicitario scatena le ipotesi dei fan di Taylor Swift

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