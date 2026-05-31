Comunione divisa per Isabel Totti | prima la festa con Ilary e Bastian poi con Francesco e Noemi
Isabel Totti ha festeggiato prima con Ilary e Bastian, poi con Francesco e Noemi. La scelta di dividere le celebrazioni alimenta le voci di tensione tra l’ex capitano della Roma e la conduttrice. Nessuna conferma ufficiale, ma l’evento ha attirato l’attenzione sui rapporti tra i due. La famiglia sembra aver organizzato le occasioni separatamente, mantenendo distanze tra le parti coinvolte. La situazione resta sotto osservazione, senza ulteriori dettagli pubblici sulla dinamica tra i genitori.
La piccola Isabel Totti, terzogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi, ha celebrato il sacramento della Prima Comunione in un'atmosfera di grande festa, ma che - pare - ha evidenziato l'ennesima spaccatura tra i genitori. Non si sa se durante la cerimonia in chiesa la bambina sia stata circondata dall'affetto di mamma Ilary (che era presente, come documentato nelle storie Instagram) e papà Francesco, ma ciò che parrebbe dalle foto condivise sui social è che i festeggiamenti sono stati divisi: prima, di pomeriggio, con la madre, i fratelli Cristian e Chanel, e il fidanzato della conduttrice, Bastian Müller; poi, la sera, insieme al padre ed alla compagna Noemi Bocchi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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