Totti ha partecipato alla comunione della figlia con Noemi Bocchi per Isabel due feste separate

Francesco Totti è stato presente alla comunione della sua terza figlia, Isabel, contrariamente alle voci che lo indicavano in vacanza alle Maldive. La partecipazione si è svolta in un momento separato rispetto alle feste dedicate a Isabel. La presenza del ex calciatore è stata confermata durante l’evento religioso. Non ci sono altre informazioni sulle altre celebrazioni o sulle motivazioni di questa distinzione tra le occasioni.

Contrariamente alle voci che lo vedevano in vacanze alle Maldive, Francesco Totti era presente alla Comunione della terza figlia Isabel. Con lui anche la compagna Noemi Bocchi. Per l'occasione sono state organizzate due feste separate, una con la madre Ilary Blasi e il resto della famiglia e l'altra con il padre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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