L'ex calciatore e Noemi Bocchi hanno partecipato al compleanno della loro figlia più piccola in un noto locale di Roma. La festa ha visto la presenza di amici e parenti, con momenti dedicati alla festeggiata. Tra decorazioni e sorrisi, l’evento si è svolto senza incidenti apparenti. La famiglia ha condiviso alcuni scatti sui social network, mostrando l’atmosfera festosa.

Francesco Totti ha scelto di celebrare il decimo compleanno della figlia Isabel con un evento speciale organizzato durante il fine settimana. Per l'occasione, l'ex capitano ha riunito la famiglia in un noto locale in centro a Roma, trasformato per una sera in un mondo incantato fatto di palloncini rosa e decorazioni a tema. L'atmosfera intima e gioiosa ha fatto da cornice a un traguardo importante per la piccola Isabel che, circondata dagli affetti più cari, ha festeggiato il suo primo decennio con una cena terminata con il lancio di palloncini verso il cielo della città. In occasione del compleanno di Isabel, che cadeva il 10 marzo, papà Francesco e Chanel hanno voluto dedicarle parole piene d'amore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Francesco Totti e Noemi Bocchi insieme per il compleanno della piccola Isabel

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