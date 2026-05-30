Isabel fa la comunione con mamma Ilary Blasi e Bastian | assente Totti è alle Maldive con Noemi Bocchi

Isabel Totti ha celebrato la sua prima comunione con la madre, Ilary Blasi, il compagno Bastian Muller e i fratelli Cristian e Chanel. Totti non era presente all’evento, poiché si trova alle Maldive con Noemi Bocchi. La cerimonia si è svolta in famiglia, senza altre persone note pubblicamente.

Isabel Totti festeggia la sua prima comunione insieme a mamma Ilary Blasi, al compagno Bastian Muller e ai fratelli Cristian e Chanel. Assente papà Francesco Totti che è in vacanza insieme alla fidanzata Noemi Bocchi alle Maldive. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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