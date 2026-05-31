Francesco Totti non era presente alla cerimonia di prima comunione della figlia Isabel, avvenuta nelle scorse ore. La madre della bambina ha partecipato all’evento con gli altri figli, mentre l’ex calciatore è stato assente. La notizia ha generato molte discussioni sui social e tra i media. Non sono state fornite motivazioni ufficiali per l’assenza. La cerimonia si è svolta senza ulteriori dettagli sulle presenze.

Si è fatto un gran parlare nelle scorse ore della presunta assenza di Francesco Totti alla cerimonia di prima comunione di Isabel, ultima dei tre figli nati dall'unione tra l'ex capitano della Roma e Ilary Blasi. Tutto sarebbe nato dalla mancanza della diffusione in rete di foto che ritraessero il padre al fianco della sua terzogenita in uno dei giorni tradizionalmente più importanti e sentiti nel percorso di crescita di un bambino, specie da un punto di vista squisitamente religioso. Tanti avevano già iniziato a dare contro a Totti, dal momento che unitamente a questa indiscrezione si era diffusa la notizia di una sua "fuga" alle Maldive con l'attuale compagna Noemi Bocchi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Totti, Blasi e la comunione della figlia Isabel: la verità sull'assenza del "pupone"

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TOTTI ASSENTE alla COMUNIONE di sua FIGLIA ISABEL ERA DAVVERO alle MALDIVE

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