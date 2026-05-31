A Torre Annunziata, sotto il pino della Curva, la città ha commemorato l’anniversario del 2 giugno, 80 anni dopo. La cerimonia ha coinvolto cittadini e rappresentanti locali, che si sono riuniti per ricordare gli eventi passati. Durante l'incontro, sono state lette testimonianze e distribuiti materiali commemorativi. La commemorazione si è svolta senza incidenti, nel rispetto delle norme di sicurezza. Nessuna altra attività pubblica è stata segnalata in programma.

Tempo di lettura: 2 minuti Quello che arriva in redazione non è un semplice comunicato stampa, ma un manifesto che racconta, ricorda, condivide. A 80 anni dal Referendum istituzionale del 1946, le associazioni torresi chiamano la città a raccolta martedì 2 giugno alle 18.30 in Via Gino Alfani, sotto al vecchio pino della curva. Libera contro le Mafie “Raffaele Pastore e Luigi Staiano”, ANPI “Maria Penna e Rocco Caraviello”, Centro Studi Storici “Nicolò d’Alagno”, La Voce della Provincia e Catena Rosa firmano un appello per non lasciare passare in silenzio l’anniversario. Torre Annunziata nel ’46 non ebbe dubbi, da città liberale e antifascista scelse la Repubblica contro la monarchia sabauda. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Torre Annunziata, sotto il pino della Curva: 80 anni dopo il 2 giugno la città ritrova le radici

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