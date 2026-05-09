Torre Annunziata dopo le accuse del procuratore il sindaco Cuccurullo vuole un confronto | Dopo potrei revocare le dimissioni

Il sindaco di Torre Annunziata ha richiesto un confronto pubblico con il procuratore dopo le recenti accuse nei suoi confronti. La proposta arriva dopo aver annunciato le proprie dimissioni, che ora potrebbe revocare in caso di dialogo con le autorità. La conferenza, aperta alla cittadinanza e trasmessa in diretta, si è svolta davanti a numerosi giornalisti e telecamere, creando un momento di confronto tra amministrazione e comunità.

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Davanti a taccuini aperti e telecamere accese per una conferenza aperta alla città di Torre Annunziata, in una piazza dove 200 persone lo applaudono e gli chiedono di restare in carica, il sindaco di centrosinistra Corrado Cuccurullo conferma che non intende revocare le dimissioni presentate poche ore dopo le parole durissime del procuratore Nunzio Fragliasso. Il magistrato martedì 5 maggio aveva parlato di “opacità e contiguità con la criminalità anche nell’amministrazione comunale” durante la cerimonia di demolizione dell’ex fortino dei boss di camorra, Palazzo Fienga, presenti il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, il Prefetto di Napoli Michele di Bari, le massime autorità locali.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Torre Annunziata, dopo le accuse del procuratore il sindaco Cuccurullo vuole un confronto: “Dopo potrei revocare le dimissioni” ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Torre Annunziata: Cuccurullo annuncia possibile ritiro delle dimissioni dopo incontro con il procuratore. Torre Annunziata, sindaco Cuccurullo si dimette dopo sferzate su legalità del procuratore FragliassoTempo di lettura: 3 minutiUn terremoto politico a Torre Annunziata, dove si dimette il sindaco Corrado Cuccurullo, eletto nel 2024 con una coalizione... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il sindaco Pd di Torre Annunziata lascia dopo le accuse del procuratore sull’ombra dei clan: Gravi e ingiuste; Torre Annunziata, si dimette il sindaco Cuccurullo dopo le parole del procuratore Fragliasso; A Torre Annunziata è stato abbattuto il bunker della camorra. Nel nome di Giancarlo Siani; Torre Annunziata, iniziato l’abbattimento di Palazzo Fienga. Torre Annunziata, Cuccurullo dopo la piazza: Le dimissioni restano, serve un chiarimento con il procuratoreAlla fine del discorso in piazza Giovanni XXII il sindaco di Torre Annunziata Corrado Cuccurullo ha incontrato i giornalisti per una breve intervista. Sindaco, dalle sue dimissioni ad ... torresette.news Torre Annunziata, bagno di folla per Cuccurullo: 'Ritirerei le dimissioni solo dopo un confronto con il Procuratore Fragliasso'Il sindaco dimissionario racconta la sua verità: 'Mai subito condizionamenti dalla camorra'. E poi l'affondo finale: 'Intralciato da dirigenti ostili al cambiamento' ... lostrillone.tv Tragedia nella notte a #TorreAnnunziata: Giuseppe Vangone, 24 anni, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto in via Settetermini. Feriti gravemente altri due giovani, ricoverati in prognosi riservata. Indagano i carabinieri per chiarire la di x.com