Tornano i temporali dopo il caldo record ecco il maltempo | le previsioni meteo

Dopo giorni di caldo record, si annunciano temporali per il ponte del 2 giugno. Le previsioni indicano un peggioramento del tempo con piogge e raffiche di vento. Le temperature si abbassano rispetto alle ondate di caldo precedenti. Le condizioni meteo cambiano in diverse regioni del paese, con temporali che si prevedono nel pomeriggio e in serata. Nessuna altra informazione su eventuali allerte o danni.

(Adnkronos) – Dalle temperature record alla minaccia temporali, anche sul ponte del 2 giugno. E' un 'mix esplosivo' dal punto di vista atmosferico quello che vivrà l'Italia nel prossimi giorni, quando le masse d'aria calde e cariche di umidità presenti sulle nostre regioni faranno i conti con l'irruzione di correnti decisamente più fresche e instabili. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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