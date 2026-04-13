Maltempo allerta meteo per temporali | ecco le previsioni

Un fronte di maltempo sta interessando la regione, con previsioni che indicano temporali improvvisi e intensi a livello locale a partire dal pomeriggio. Le condizioni meteo sono soggette a rapidi cambiamenti, con il rischio di precipitazioni significative. Le autorità hanno emesso un’allerta meteo per temporali, invitando alla cautela durante le prossime ore.

Il quadro meteo che sta caratterizzando la Campania porterà, dal pomeriggio di oggi, la possibilità di temporali improvvisi, rapidi ma particolarmente intensi a scala locale. Per questo motivo il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione ha emanato un avviso di allerta meteo di.🔗 Leggi su Salernotoday.it Maltempo, allerta meteo per temporali in Campania: le previsioniLa Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore Giallo valido dalla mezzanotte alle 14 di domani (martedì... Maltempo, nuova allerta meteo per temporali e vento: le previsioniLa perturbazione atmosferica che sta interessando la Campania porterà, già nelle prossime ore, un peggioramento delle condizioni meteorologiche... Allerta Meteo, violento ciclone sull'Italia: situazione esplosiva per le prossime ore! Ecco le MAPPE