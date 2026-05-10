Maltempo sull’Italia ecco i temporali dopo la mini tregua | le previsioni meteo

Dopo una breve pausa di sole, l'Italia si prepara a affrontare un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche. Sono previsti temporali e piogge intense su alcune regioni del paese, secondo le previsioni meteo. Le autorità invitano alla prudenza, mentre le forze di protezione civile monitorano la situazione. La situazione rimane in evoluzione, con aggiornamenti attesi nelle prossime ore.

(Adnkronos) – Una mini tregua, poi di nuovo pioggia e temporali sull'Italia. Dopo una breve pausa, spiegano gli esperti nelle previsioni meteo di oggi domenica 10 maggio e per i giorni a venire, il tempo è previsto di nuovo in peggioramento su parte della penisola a causa del passaggio di una perturbazione atlantica che farà. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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