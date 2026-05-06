Si ferisce con una motozappa nei campi Assuntino Caruccio muore a 34 anni dopo una settimana in ospedale

Un giovane di 34 anni è deceduto dopo essere rimasto ferito mercoledì 29 aprile mentre utilizzava una motozappa nei campi di Montemarano, nella provincia di Avellino. Dopo il ricovero in Rianimazione, è trascorsa una settimana prima del decesso avvenuto nelle ultime ore. La vittima era rimasta coinvolta nell’incidente agricolo nelle campagne locali. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Il giovane era rimasto ferito mercoledì 29 aprile a Montemarano, nella provincia di Avellino. Ricoverato in Rianimazione, Assuntino Caruccio è morto nelle scorse ore, dopo una settimana in ospedale.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Si ferisce a una gamba con una motosega e muore dissanguato a Bussero: la vittima è Luciano BertoliÈ Luciano Bertoli il geometra 75enne che è morto dopo essersi ferito con una motosega elettrica mentre lavorava nel suo orto a Bussero (Milano). Como, incidente in moto contro un tir: 18enne muore in ospedale dopo una settimanaComo, 16 febbraio 2026 – Una settimana fa si era scontrato con un camion in via Colombo a Como. Una raccolta di contenuti Assuntino Caruccio muore in terapia intensiva dopo giorni di agonia al Moscati di Avellino: il 34enne di Montemarano era stato travolto dalla motozappaMontemarano è sotto choc per la morte di Assuntino Caruccio, il 34enne rimasto gravemente ferito in un drammatico incidente con una motozappa avvenuto nei giorni scorsi in contrada San Giovanni e Paol ... alphabetcity.it Montemarano, morto il 34enne Assuntino Caruccio: rimase incastrato nella motozappaNon ce l’ha fatta Assuntino Caruccio, il 34enne di Montemarano rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente con la motozappa mentre svolgeva lavori di giardinaggio ... ilmattino.it