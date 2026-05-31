Torna lo scorbuto in Italia la malattia dei pirati colpisce bimba di 7 anni | Fate attenzione a questi sintomi

Da thesocialpost.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In Italia si registra un caso di scorbuto, malattia storicamente associata ai pirati, che colpisce una bambina di sette anni. Il caso è stato segnalato a Torino e ha riacceso l'attenzione su questa condizione, considerata ormai rara nella medicina moderna. La malattia si manifesta con sintomi come affaticamento, gengive sanguinanti e debolezza. Gli esperti raccomandano di prestare attenzione a questi segnali, anche in assenza di precedenti carenze di vitamina C.

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Il recente caso clinico registrato a Torino ha riacceso i riflettori su una patologia che la medicina occidentale considerava ormai confinata ai libri di storia o ai racconti delle antiche esplorazioni oceaniche. Una bambina di soli sette anni è stata infatti salvata dall’équipe medica dell’ospedale infantile Regina Margherita, dopo aver manifestato una sintomatologia complessa e inizialmente di difficile interpretazione. L’eccezionalità dell’evento e la precisione della diagnosi hanno guadagnato l’attenzione della comunità scientifica internazionale, portando alla pubblicazione del caso sulla prestigiosa rivista New England Journal of Medicine Evidence. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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