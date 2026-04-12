Un nuovo virus, finora associato esclusivamente agli animali acquatici, potrebbe aver infettato anche l’uomo. La notizia arriva da uno studio pubblicato su Nature Microbiology, che sta attirando l’attenzione anche al di fuori del mondo scientifico. Secondo gli autori della ricerca, l’infezione si sarebbe verificata in soggetti umani, con sintomi gravi segnalati in alcuni casi. L’allarme è stato lanciato da alcuni esperti, che invitano a prestare attenzione ai segnali di possibile contagio.

Un virus finora legato solo agli animali acquatici potrebbe aver fatto il salto all’uomo. È quanto emerge da uno studio pubblicato su Nature Microbiology, che sta facendo discutere anche fuori dagli ambienti specialistici. A richiamare l’attenzione è pure Matteo Bassetti, che mette l’accento su un punto chiave: i sintomi oculari osservati sarebbero tutt’altro che banali e, in alcuni casi, potrebbero avere conseguenze importanti sulla vista. Cos’è il virus CMNV e perché preoccupa. Il nome completo è nodavirus della mortalità occulta, più noto come CMNV. Fino ad oggi era stato osservato in pesci e crostacei, cioè nel mondo degli animali acquatici.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Sintomi gravi”. Nuovo virus colpisce l’uomo: l’allarme di Bassetti. A cosa fare attenzione!

“Sintomi gravi”. Nuovo virus colpisce l’uomo: l’allarme di BassettiUn virus finora associato esclusivamente agli animali acquatici potrebbe aver fatto il salto all’uomo.

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