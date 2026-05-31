Torna il Festival Seminare Idee

Da quotidiano.net 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica 7 giugno alle 17.30, al Giardino di Palazzo Buonamici, si tiene la nuova edizione del Festival “Seminare Idee”. Durante l’evento, sarà presente l’autrice Antonella Lattanzi, che discuterà del suo ultimo libro. La serata include anche interventi di altri relatori e attività culturali. L’ingresso è gratuito e aperto al pubblico.

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Domenica 7 giugno alle ore 17.30, al Giardino di Palazzo Buonamici, Antonella Lattanzi sarà ospite della II edizione di “Seminare Idee Festival Città di Prato“, in programma da venerdì 5 a domenica 7, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Prato con il patrocinio e il contributo della Regione Toscana e in collaborazione con la Provincia di Prato. Il festival – tema di quest’anno “Desiderio“, lectio inaugurale di Recalcati – è ideato e diretto da Annalisa Fattori e Paola Nobile. Info: seminareideefestival.it. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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