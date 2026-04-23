Festival Seminare Idee Tre giorni di incontri nel segno del Desiderio La cultura accende la città

Si è concluso il Festival Seminare Idee, un evento durato tre giorni dedicato al tema del desiderio. Durante le giornate, si sono svolti incontri, conferenze e momenti di confronto in vari spazi della città. Il festival ha coinvolto diversi relatori e pubblico, attirando l’attenzione sulla cultura come motore di questa manifestazione. L’evento si è concentrato sulla riflessione intorno al desiderio, con particolare attenzione alle suggestioni legate alla notte di San Lorenzo.

Il desiderio. Quello stretto nei pensieri e poi affidato a una stella, quando taglia la notte di San Lorenzo. O quello che ci raccontano i grandi autori, da Manzoni, a Balzac, a Flaubert. Il desiderio di libertà, di conquiste, di diritti. O quello nello sport: sollevare la Coppa del Mondo, tanto per dire quello più ambito nel mondo del pallone. Dopo la parola "coraggio", che ha guidato la prima edizione del festival Seminare Idee, è la parola "desiderio" il filo rosso della seconda edizione della rassegna culturale ideata e diretta da Annalisa Fattori e Paola Nobile, promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Prato col contributo della Regione Toscana, in collaborazione con la Provincia di Prato e con il contributo di Plures.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Festival Seminare Idee. Tre giorni di incontri nel segno del Desiderio. La cultura accende la città Notizie correlate Alla Reggia di Colorno torna "Nel segno del giglio": tre giorni tra giardini e cultura del verdeNel cuore del Giardino Storico della Reggia di Colorno è in arrivo dal 24 al 26 aprile 2026 "Nel Segno del Giglio". Leggi anche: Padova si accende nel weekend: tra eventi, cultura e sapori, tre giorni da non perdere Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Seminare Idee Festival Città di Prato: tre giorni di incontri per esplorare il desiderio; A Prato Seminare Idee Festival con 32 eventi dedicati al 'desiderio'; Tutto pronto per la seconda edizione di Seminare Idee Festival Città di Prato. Il tema scelto è 'desiderio'; Riflessioni sul desiderio nella seconda edizione del Festival Seminare Idee. Seminare Idee Festival Città di Prato: tre giorni di incontri per esplorare il desiderioDal 5 al 7 giugno poeti, filosofi, psicologi, artisti, giornalisti, scrittori, scienziati, studiosi si interrogheranno sul tema del desiderio ... intoscana.it Festival Seminare idee : Primo passo importante verso una città più vivaIl Festival Seminare Idee, andato in scena nell’ultimo fine settimana con decine di appuntamenti concentrati in poco più di 48 ore, capace di raccogliere diecimila spetatori animando per tre giorni il ... lanazione.it A Prato Seminare Idee Festival con 32 eventi dedicati al 'desiderio'. Seconda edizione dal 5 al 7 giugno con oltre 35 relatori di diverse discipline #ANSA x.com Da venerdì 5 a domenica 7 giugno prenderà il via la seconda edizione di “Seminare idee Festival Città di Prato”, il festival di approfondimento e condivisione culturale che coinvolge tutta la città con 32 iniziative gratuite e aperte a tutti. Il programma completo è - facebook.com facebook