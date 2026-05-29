Dal 5 al 7 giugno si svolge a Prato la seconda edizione di ’Seminare Idee Festival’, dedicata al tema del desiderio. La manifestazione propone incontri, workshop e interventi pubblici, coinvolgendo diverse figure del mondo culturale e artistico. La rassegna si svolge in vari spazi della città, con un programma che si concentra sulla riflessione e la discussione legata al tema centrale.

Torna a Prato, dal 5 al 7 giugno, la seconda edizione di ’Seminare Idee Festival’, la rassegna di approfondimento culturale ideata e diretta da Annalisa Fattori e Paola Nobile, promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Prato con il patrocinio e il contributo della Regione Toscana e in collaborazione con la Provincia di Prato. Tre giornate di conferenze, dialoghi e incontri gratuiti che porteranno in città grandi nomi della cultura, della scienza e dello spettacolo sul filo rosso del ’desiderio’. Non mancheranno attività e laboratori dedicati ai giovani nella sezione ’Seminare Idee Kids & Teens’. Ad aprire la prima giornata, alle 18.30 al Teatro Politeama Pratese, la lectio magistralis ’Il volto del desiderio’ dello psicoanalista Massimo Recalcati e alle 21. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - A ’Seminare. Idee Festival’ per parlare di ’desiderio’

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