A Torino si verifica un blackout ogni sei ore, causando interruzioni quotidiane dell'energia elettrica. L'emergenza si protrae per tutta l'estate, con cittadini che devono affrontare periodi senza luce più volte al giorno. Le interruzioni colpiscono diverse zone della città, creando disagi e difficoltà nelle attività quotidiane. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito le cause o le misure di soluzione per questa situazione.

Emergenza-blackout continua a Torino, dove i cittadini ormai fanno i conti con stop quotidiani all'energia elettrica. Da giorni il capoluogo piemontese è alle prese con una serie di interruzioni che stanno mettendo in difficoltà residenti, attività commerciali e circolazione urbana. Dal centro alle zone periferiche, anche nelle ultime ore molti quartieri sono rimasti senza corrente a lungo. A fare il punto - come scrive Il Fatto Quotidiano - è Iren, la società che gestisce la rete elettrica cittadina e che serve centinaia di migliaia di utenti tra bassa e media tensione. L'azienda ha riconosciuto la complessità del quadro, attribuendo le criticità a una rete datata e all'impennata dei consumi causata dalle alte temperature. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Torino, emergenza black-out per tutta l'estate: un incubo, senza luce ogni 6 ore

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