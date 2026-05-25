Black out a Piazza di Spagna | bar negozi e ristoranti senza luce oltre un'ora per un guasto

A Piazza di Spagna a Roma, bar, negozi e ristoranti sono rimasti senza energia elettrica per circa un'ora e mezza, dalle 15.30 alle 17, a causa di un guasto alla rete elettrica. La mancanza di corrente ha causato interruzioni nelle attività commerciali e disagi ai clienti presenti nella zona. Nessun dettaglio è stato comunicato sulla causa del problema o sui tempi di ripristino.

Per circa un'ora e mezza dalle 15.30 alle 17 piazza di Spagna a Roma è rimasta senza corrente. Inevitabili i disagi per bar, ristoranti e negozi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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