Black out a Piazza di Spagna | bar negozi e ristoranti senza luce oltre un'ora per un guasto
A Piazza di Spagna a Roma, bar, negozi e ristoranti sono rimasti senza energia elettrica per circa un'ora e mezza, dalle 15.30 alle 17, a causa di un guasto alla rete elettrica. La mancanza di corrente ha causato interruzioni nelle attività commerciali e disagi ai clienti presenti nella zona. Nessun dettaglio è stato comunicato sulla causa del problema o sui tempi di ripristino.
Per circa un'ora e mezza dalle 15.30 alle 17 piazza di Spagna a Roma è rimasta senza corrente. Inevitabili i disagi per bar, ristoranti e negozi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Stolen Rituals How Pagan Rome Shaped the Modern Church | History Podcast
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