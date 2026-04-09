Un rapporto dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ha segnalato che nel 2025 il territorio di Brescia ha affrontato un’emergenza ambientale ogni 72 ore. La statistica indica un aumento delle criticità legate all’ambiente, con eventi che incidono sulla qualità dell’aria, dell’acqua e del suolo. La frequenza di queste situazioni rappresenta un dato record rispetto agli anni precedenti.

Un rapporto dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ha evidenziato una situazione preoccupante per il territorio bresciano, che nel corso del 2025 ha registrato un’emergenza ambientale ogni tre giorni. I dati raccolti mostrano come la provincia di Brescia detenga il primato per numero di interventi legati a criticità antropiche in tutta la Lombardia, con ben 110 attivazioni su un totale regionale di 656 segnalazioni. L’impatto delle criticità antropiche sulla gestione del territorio. Le problematiche rilevate dall’agenzia non riguardano solo l’aria, ma un ventaglio complesso di eventi causati direttamente o indirettamente dall’attività umana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brescia record di crisi ambientali: un’emergenza ogni 72 ore

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