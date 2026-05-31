Toni Penyafort in ospedale dopo una folle entrata di Sanchez | finale playoff sospesa per 45 minuti

Da fanpage.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante un incontro di playoff in Spagna, un giocatore ha subito una ginocchiata al viso che lo ha fatto perdere i sensi. Sul campo sono intervenute due ambulanze, e la partita è stata sospesa per 45 minuti. L’incidente ha coinvolto anche un altro atleta, che è stato portato via in ambulanza. La partita è ripresa dopo l’interruzione, ma i dettagli sulle condizioni dei giocatori non sono stati comunicati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Attimi di paura in Spagna: Penyafort perde i sensi dopo una ginocchiata al viso. Due ambulanze in campo e partita ferma per 45 minuti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Akragas eroica, finale playoff conquistata ai rigori: Jonica battuta dopo 120 minuti di battagliaL’Akragas si è aggiudicata la finale regionale dei playoff Promozione dopo una partita lunga e combattuta, conclusasi ai rigori.

Bournemouth-Manchester City: il finale di Kroupi porta l’Arsenal a 45 minuti dal titoloNella partita tra Bournemouth e Manchester City, Junior Kroupi ha segnato un gol di apertura che ha attirato l’attenzione degli appassionati.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web