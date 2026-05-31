Toni Penyafort in ospedale dopo una folle entrata di Sanchez | finale playoff sospesa per 45 minuti

Notizia in breve

Durante un incontro di playoff in Spagna, un giocatore ha subito una ginocchiata al viso che lo ha fatto perdere i sensi. Sul campo sono intervenute due ambulanze, e la partita è stata sospesa per 45 minuti. L’incidente ha coinvolto anche un altro atleta, che è stato portato via in ambulanza. La partita è ripresa dopo l’interruzione, ma i dettagli sulle condizioni dei giocatori non sono stati comunicati.