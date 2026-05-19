Bournemouth-Manchester City | il finale di Kroupi porta l’Arsenal a 45 minuti dal titolo

Da justcalcio.com 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita tra Bournemouth e Manchester City, Junior Kroupi ha segnato un gol di apertura che ha attirato l’attenzione degli appassionati. La rete ha contribuito a mettere l’Arsenal a un passo dal trionfo in Premier League, con soli 45 minuti di gioco rimanenti. La sfida ha visto il Bournemouth, in casa, affrontare la squadra di Manchester City, mentre il pubblico segue con interesse gli sviluppi di questa fase decisiva del campionato.

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Junior Kroupi ha segnato un sublime gol di apertura per il Bournemouth contro il Manchester City, portando l’Arsenal a 45 minuti dalla vittoria del titolo di Premier League. L’ideatore è Adrian Truffert, che irrompe sulla sinistra e poi indirizza Kroupi al limite dell’area. Eli Junior Kroupi con un finale glorioso porta il Bournemouth in vantaggio contro il Manchester City!?? pic.twitter.comZd5si2q7yX Solo il Newcastle United (3) ha guadagnato meno punti da posizioni perdenti rispetto al City (4) in questa stagione, anche se il Bournemouth ha perso 20 punti da posizioni vincenti in questa stagione, con quel conteggio il terzo più alto del campionato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Bournemouth vs Manchester City 1-0 - Eli Junior Kroupi GOAL! - Premier League 2026

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