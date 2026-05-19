Bournemouth-Manchester City | il finale di Kroupi porta l’Arsenal a 45 minuti dal titolo

Nella partita tra Bournemouth e Manchester City, Junior Kroupi ha segnato un gol di apertura che ha attirato l’attenzione degli appassionati. La rete ha contribuito a mettere l’Arsenal a un passo dal trionfo in Premier League, con soli 45 minuti di gioco rimanenti. La sfida ha visto il Bournemouth, in casa, affrontare la squadra di Manchester City, mentre il pubblico segue con interesse gli sviluppi di questa fase decisiva del campionato.

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